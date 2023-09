SEPLP no nākamās kultūras ministres gaida atbalstu sabiedrisko mediju videi

Saskaņā ar SEPLP un KM zstrādāto likumprojektu pārejas noteikumi paredzētu, ka sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu budžets 2024.gadā sasniedz 0,12% no iekšzemes kopprodukta (IKP), 2025.gadā - 0,13% no IKP, bet 2026.gadā - 0,14% no IKP līdzvērtīga apjoma.