Daugavpils pašvaldība Valsts kasē aizņemsies 5,7 miljonus eiro

Līdz šī gada beigām Daugavpilī tiks pabeigta četru sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošana. To kopējā vērtība ir vairāk nekā 56 miljoni eiro, Kohēzijas fonda un Valsts budžeta dotācijai sedzot ap 85% no kopējām izmaksām.

AS "Daugavpils satiksme" pēdējo dažu gadu laikā īsteno projektus, kuru rezultātā būtiski atjaunots sabiedriskā transporta autoparks, gandrīz 8 kilometru garumā pārbūvētas esošās un izbūvētas jaunas tramvaju līnijas.

Apjomā lielākajā projektā notiek tramvaju līnijas pārbūve trijos posmos: Smilšu ielā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai (0,7 km), Jātnieku ielā no Smilšu ielas līdz Depo teritorijai (0,9 km), kā arī tramvaju 2. maršrutā no 18.Novembra un Ventspils ielu krustojuma līdz Jāņa ielai (2,9 km). Papildus tam noslēgts arī līgums par četru jaunu četrasu tramvaju vagonu izgatavošanu un piegādi. Visām šīm aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz šī gada beigām. Projekta kopējās izmaksas - 28 317 548 eiro.