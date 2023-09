Siliņa: Kritizējiet - es ieklausīšos, bet dodiet arī iespēju strādāt

Partiju apvienības "Apvienotais saraksts" (AS) Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars debatēs pauda, ka, paliekot ārpus valdošās koalīcijas, AS kopā arī ar NA parādīs, "ko nozīmē opozīcijas darbs".

AS esot ļoti rūpīgi izvērtējis, no kādām pozīcijām var labāk un efektīvāk panākt to, ko partiju apvienība ir vēlētājiem solījusi. Pēc Tavara vārdiem, sarunas, kas bija par iepriekšējās koalīcijas saglabāšanu vai paplašināšanu, esot bijušas "pilnīgas un absolūtas pupu mizas". Viņa ieskatā, "Jaunā vienotība" (JV) veido vāju valsts drošību un arī vairākas ministrijas vājinošu valdību.