Par kabatzādzībām Vecrīgā aizturētas divas iepriekš sodītas sievietes

3.septembrī policija saņēma informāciju par to, ka veikalā Audēju ielā apzagta sieviete. Garnadze bija nozagusi cietušās sievietes maku, kurā atradās dokumenti un 264 eiro.

Minētās sievietes iegāja veikalā, kur novēroja veikala klientus. Viņas pienāca pie kādas kundzes un slepus sāka darboties ap viņas mugursomu. Viena no zaglēm izvilka no mugursomas naudas maku un paslēpa to savā apģērbā.