"Šeit himnu dzied no sirds." Pētniece Marina no Baltkrievijas par dzīvi Latvijā

Viņa mācās latviešu valodu un pašlaik to zina B1 līmenī. Viņu pārsteidz, ka Latvijā "valdības iestādes palīdz cilvēkiem". Uz viņu pozitīvu iespaidu atstājis arī patriotisms, kas piemīt Latvijas iedzīvotājiem. "Himnu šeit dzied no sirds," viņa norāda. To viņai gribētos redzēt arī savā dzimtenē.