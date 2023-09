Roberts Fūrmanis un vairāki citi mediķi apsūdzēti par kautiņu ballītē

Vērtējot kandidātu, tika ņemta vērā viņa iepriekšējā darba pieredze. Proti, Fūrmanis ir bijis slimnīcas NMC vadītāja vietnieks no 2021.gada, Latvijas Ārstu biedrības viceprezidents no 2018. līdz 2021.gadam, NMPD Ārsta-speciālista brigādes vadītājs no 2015. līdz 2023.gadam, kā arī NMPD Zemgales reģionālā centra vadītājs sešu gadu periodā. Fūrmaņa darba pieredze gūta arī strādājot Eiropas Starptautiskajā dzīvības glābšanas asociācijā kā direktoru padomes loceklim un esot biedrības "Latvijas Dzīvības Glābšanas Asociācija" prezidenta amatā. Savas organizatoriskā darba spējas Fūrmanis pierādījis ieņemot Pasaules Čempionāta hokejā Galvenā ārsta amatu 2023.gada maijā, norāda slimnīca.