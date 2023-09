NOSKATIES ⟩ Korupcijas ēna pār Valmieru: KNAB izmeklē, vai pilsēta godīgi tikusi pie dāsna ES fondu atbalsta

Kāds ir iespējamais noziegums, skaidri pateikts netiek. Taču norādes liecina, ka izmeklētājus interesē ēkas nomas izsole un būves pielāgošana nomniekam. Vairāki avoti, tostarp par konkrēto lietu informēti, vērsuši "de facto" uzmanību uz to, ka no fondiem iespējams saņemt vairāk naudas (līdz 85%), ja būvētās infrastruktūras gala lietotājs nav zināms un to izvēlas atklātā konkursā. Taču, ja objektu ceļ kādam konkrētam komersantam, tad līdzfinansējums ir krietni mazāks (45% vai 55%) un vairāk jāiegulda pašam uzņēmumam. Valmiera saņēmusi tuvāk augšējai robežai. Tādēļ viens no izmeklēšanas virzieniem varētu būt: vai pašvaldība, realizējot projektu, nav slēpusi būtisku informāciju no naudas dalītājiem?