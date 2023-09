Latvija un Francija stiprinās partnerību

Lai turpinātu attīstīt Latvijas un Francijas stratēģisko partnerību, kā to paredz politiskā deklarācija, abas valstis kopīgi izveidojušas jaunu rīcības plānu 2023. līdz 2027.gadam, nosakot mērķus un kopīgas darbības.

Dokuments tika saskaņots ar nozaru ministrijām un nosūtīts Francijas pusei 30.martā, tomēr 15.septembrī Francijas puse piedāvāja būtiskus grozījumus, par kuriem bija nepieciešams veikt papildus sarunas. To rezultātā 22.septembrī puses vienojās par rīcības plāna jauno redakciju, kuru ĀM plāno saskaņot ar nozaru ministrijām līdz rīcības plāna parakstīšanai.

Pēc ĀM paustā, ņemot vērā to, ka rīcības plāns paredzēts laika posmam no 2023. līdz 2027.gadam, ir svarīgi to parakstīt šogad. 29.septembrī ir paredzēta Francijas Eiropas un ārlietu ministres Katrīnas Kolonā oficiālā vizīte Latvijā, kas ir atbilstošs brīdis un formāts rīcības plāna parakstīšanai.