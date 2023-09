Noskaties ⟩ Zoodārza darbinieks teju ņem galu nīlzirga rīklē

Lai arī video ir vien 16 sekundes garš, tas ir visai spraigs. Viss sākas ar to, ka zoodārza darbinieks izskrien no nīlzirgu mājas, bet ieejas ailē paslīd un nokrīt. Viņam seko nikns nīlzirgs, kas plati atver muti un grasās sakampt vīrieti, tomēr to neizdara un sāk atkāpties. Tad vīrietis sagrābj garu bambusa nūju, lai pārmācītu nīlzirgu, tomēr pēdējais apmetas riņķī un, apmeklētāju kliedzieniem skanot, atkal metas virsū vīrietim, kuram, par laimi, izdodas aizbēgt.