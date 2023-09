FOTO ⟩ 6 krāsu salikumi interjerā, kas nekad neizies no modes

Šī toņu kombinācija nav zaudējusi savu aktualitāti kopš neatminamiem laikiem. Un ir skaidrs, kādēļ, – jo tā ir piemērota jebkurai telpai un interjera stilam, no klasikas līdz skandināvu dizainam. Visbiežāk par pamatu tiek ņemta baltā krāsa, ko uzklāj uz sienām un griestiem, kā arī izvēlas liela izmēra mēbeles gaišos toņos. Savukārt matēta melnā krāsa darbojas kā akcents, parasti aizņemot līdz pat 30% no telpas plaknēm. Izvēloties interjerā melni balto salikumu, mēģini nodalīt šīs krāsas, nesapludinot kopā, lai telpas kopskats nebūtu pārāk raibs un līdz ar to arī acīm ne pārāk tīkams. Piemēram, viena kontrastējoši melna siena būs labāka izvēle nekā melnbaltas tapetes visā telpā.