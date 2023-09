Valsts konsolidētajā kopbudžetā 68,8 miljonu eiro pārpalikums

Tā AS "Latvenergo" šā gada maijā dividendēs valstij no pērnā gada peļņas izmaksāja 134 miljonus eiro, kas ir par 63,8 miljoniem eiro vairāk nekā gadu iepriekš. AS "Latvijas valsts meži" šā gada jūnijā dividendēs izmaksāja par 91 miljonu eiro vairāk nekā pērn jeb 162,5 miljonus eiro.