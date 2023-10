Politoloģe: Uz JV reitingiem ZZS līderpozīcijas tiešu iespaidu neatstāj

"Ņemot vērā to, ka ZZS nenorobežojas no Lemberga un paliek pie sava iepriekšējā vērtējuma par viņa devumu Latvijai, mums nav pamata teikt, ka tā ir kaut kāda ZZS pārdzimšana. Tā ir tā pati vecā ZZS. Līdz ar to pārējie politiskie spēki līdz ar ZZS uzņemšanu valdībā akceptē arī tās vērtības, ar kurām ZZS sevi ir identificējusi. Tas nozīmē, ka šī zināmā mērā ir viņu varas leģitimēšana, un varam gaidīt varas nostiprināšanos," sacīja Metla-Rozentāle.