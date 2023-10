Stājušās spēkā izmaiņas NMPD maksas pakalpojumu cenrādī

NMPD 2022.gadā saņēma 3697 izsaukumus situācijās, kad palīdzības sniegšana nebija uzskatāma par neatliekamu, no tiem apmaksāti 44%, bet 1617 izsaukumus pie personām, kurām nepienākas valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi - no tiem apmaksāti 63%.

Savukārt, analizējot NMP dienesta maksas pakalpojumu saņēmēju vecuma struktūru, no visiem izsaukumiem 2022.gadā 4,6% izsaukumi bijuši pie pacientiem vecumā līdz 20 gadiem, 29,6% - vecumā no 21 līdz 40 gadiem, 39,4% - vecumā no 41 līdz 60 gadiem, 20% vecumā no 61 līdz 80 gadiem, 6,5% - vecumā virs 80 gadiem.