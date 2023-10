Austrālijā sākas iepriekšējā balsošana referendumā par aborigēnu īpašajām tiesībām

No Austrālijas 23 miljoniem iedzīvotāju aptuveni 700 000 ir aborigēnu tautu pārstāvji. Viņi ekonomikas un sociālajos rādītājos atpaliek no citām sabiedrības grupām, un to vidū ir nesamērīgi augsts pašnāvību līmenis, pārmērīga alkohola lietošana, vardarbība ģimenē un ieslodzīto skaits.