Krievija "Štorm Z" vienības izmanto kā soda bataljonus

"Štorm Z" vienības pārsvarā tiek veidotas no bijušajiem ieslodzītajiem, taču uz tām tiek sūtītas arī militārpersonas, kas pieķertas lietojot alkoholu vai narkotikas, vai arī atsakās pildīt pavēles. "Ja komandieri pieķer kādu, kas ož pēc alkohola, tas nekavējoties tiek nosūtīts uz "Štorm"," žurnālistiem stāstījis kāds krievu karavīrs.

Saskaņā ar "Reuters" datiem katrā no šīm vienībām ir 100 līdz 150 cilvēku, taču ziņu par to, cik šādu vienību ir, pagaidām nav.

Viens no žurnālistu sarunu biedriem, kurš devies karot no cietuma, pastāstījis, ka 2023. gada jūnija kaujās pie Bahmutas no viņa vienības, kas skaitās 237.pulka sastāvā, ierindā palikuši tikai 15 vīri, bet pārējie 120 krituši vai ievainoti.