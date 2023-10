Informēs par jaunumiem cīņā pret krūts vēzi

Viņa rezumē, ka krūts vēža skrīninga izmeklējumos mamogrāfijas rezultātus kopš 2022. gada apraksta divi radiologi, sniedzot precīzāku rezultātu, savukārt sievietēm, kuru krūtij vēža dēļ veikta operācija jeb mastektomija, valsts apmaksā arī krūts rekonstrukciju, tāpat ir ieviests tā saucamais “dzeltenais koridors”. Krūts vēža ārstēšana ir personalizēta atkarībā no krūts vēža apakštipa, principā Kompensējamo zāļu sarakstā ir visi medikamenti, kas nepieciešami agrīna krūts vēža ārstēšanai, izņemot imūnterapiju. Tomēr bieži izrakstīšanas nosacījumi neļauj šīs iespējas izmantot efektīvi. Savukārt kopš šī gada jūnija pacientes ar visagresīvāko krūts vēža apakštipu – trīskārši negatīvo – var saņemt arī imūnterapiju pacientu programmas ietvaros, ko nodrošina zāļu ražotājs.

“Jūtos gandarīta, ka krūts rekonstrukcijas operācijas no 2022. gada apmaksā valsts. Pēc 12 gadu ilgas cīņas par to sievietes pēc krūts atjaunošanas atgūst pārliecību par sevi, drošības sajūtu, iespēju saglabāt un nostiprināt savu ģimeni. Uzskatu, ka ir trīs nosacījumi, kas palīdzētu sasniegt 80 procentu atsaucību skrīningam un agrīnu diagnostiku: pirmais – personīgi uzaicinājumi uz mamogrāfiju pa tālruni, nevis tikai vēstulēs, otrais – sieviešu aicināšana uz pārbaudēm jau no 40 gadu vecuma un trešais – brīvdienas nodrošināšana sievietei mamogrāfijas pieraksta dienā,” – secina krūts vēža pacientu atbalsta biedrības “Vita” vadītāja Irīna Januma.