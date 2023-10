Septembrī Latvijā reģistrētas divas nāvējošas elektrotraumas

Septembrī Latvijā ir reģistrētas divas elektrotraumas, kuru rezultātā bojā gājuši divi vīrieši, viens no viņiem – seniors. Vienā gadījumā nāvējošs elektriskās strāvas trieciens saņemts, lādējot traktora akumulatoru, otrā – veicot mitrās uzkopšanas darbus ar elektrisku tīrīšanas iekārtu. AS "Sadales tīkls" atgādina, ka ar īpašu rūpību jāseko līdzi dažādu akumulatoru un to lādētāju darba kārtībai, kā arī divtik jāuzmanās, lietojot elektroierīces mitrā vidē, jo ūdens klātbūtne ievērojami palielina elektrotraumu gūšanas risku.