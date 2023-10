Pabriks: Ļaujot Krievijai iegūt atelpu, tā agri vai vēlu vērsīsies pret vēl kādu valsti

Komentējot Zelenska teikto, Pabriks norādīja, ka ir skaidrs, ka viens no veidiem, kā Krievija varētu iziet ārā no kara, kas tai nav izvērties veiksmīgs, ir panākt kaut kāda veida miera sarunas, kuru rezultātā nebūtu jāizved karaspēks no līdz šim okupētajām teritorijām. Tāpat var pilnībā piekrist Zelenska teiktajam, ka, ņemot vērā Krievijas grandiozos zaudējumus, krieviem spēki ir jāatjauno.