Rekords? Piecas stundas pēc lielveikalā pastrādātas zādzības prokuratūra piemēro vainīgajam sodu

Valsts policijas kādā septembra rītā no tirdzniecības centra "Ozols" apsardzes darbiniekiem saņēma informāciju par tur aizturētu zagli. Ierodoties notikuma vietā, policija noskaidroja, ka vīrietis tajā pašā veikalā bija izdarījis zādzību arī divas dienas iepriekš. Abās reizēs vīrietis no veikala bija nozadzis ūdens filtrus - pirmajā reizē vienu ūdens filtru 332 eiro vērtībā un otrajā reizē vienu ūdens filtru 206 eiro vērtībā.

Ņemot vērā to, ka vīrietis pilnībā atzina savu vainu zādzību izdarīšanā un to nožēloja, agrāk nav sodīts, kā arī viņš ir izdarījis secinājumus un izvērtējis savas rīcības nepieļaujamību un sekas un piekrita viņam inkriminētā noziedzīgā nodarījuma apjomam un juridiskajai kvalifikācijai, prokurore piemēroja viņam sabiedrisko darbu uz 90 stundām.

Prokuratūra norāda, ka ātra un atbilstoša soda piemērošana ir viens no pamatkritērijiem taisnīguma atjaunošanai un atkārtotu noziegumu novēršanai, līdz ar to Valsts policija un prokuratūra kā vienu no savām darbības prioritātēm ir izvirzījusi mērķi samazināt izmeklēšanas ilgumu, tai skaitā pēc iespējas vairāk pabeidzot pirmstiesas kriminālprocesus 48 stundu laikā no to sākšanas brīža.