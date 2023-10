NOSKATIES ⟩ Pret LIAA atbalstītu baltkrievu uzņēmēju sākts kriminālprocess

Baltkrievu uzņēmējus aicina pēc protestiem

2020. gadā Baltkrieviju pārņēma protestu vilnis pēc prezidenta vēlēšanām, kurās pārliecinoši it kā uzvarējis diktators Aleksandrs Lukašenko. Simtiem tūkstoši iedzīvotāju izgāja ielās, tādā veidā pieprasot Lukašenko atkāpties. Viņš uz to atbildēja ar vardarbību pret protestētājiem un opozīcijas pārstāvju vajāšanu. Eiropas Savienība režīmam noteica dažādas sankcijas .

Vairāki Baltkrievijas uzņēmumi sāka meklēt iespējas pārcelties uz kaimiņvalstīm. Viņus aicināja arī Latvija. Tā brīža ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs 2020. gada septembrī par situāciju teica: “Tas ir abpusēji izdevīgs darījums. Interese ir no abām pusēm. Baltkrievijā pie esošās politiskās situācijas lielie uzņēmumi meklē sev jaunas mājas. Un Latvija sevi Covid-19 krīzes laikā ir pierādījusi kā drošu valsti gan no ekonomikas, gan veselības dimensijas puses, un tā interese ir gana liela no viņiem.”