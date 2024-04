Austrālieši protesta gājienā nosoda vardarbību pret sievietēm

Ceturtdien policija arestēja bijušo seriāla "Home and Away" aktieri Orfeju Pledžeru, kad viņš neieradās tiesā, lai atbildētu uz apsūdzībām par uzbrukumu kādai sievietei.

Organizatori no aizstāvības grupas "What Were You Wearing" ir izsludinājuši trīs dienu protestus no piektdienas līdz svētdienai, norādot, ka "kopš 2024.gada sākuma vīriešu vardarbības dēļ ir nogalinātas 29 sievietes. Pietiek."