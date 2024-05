Izaudzis par viedpulksteni – modīgais kvadrāts Huawei Watch Fit 3

Modes un funkcionalitātes sinerģija

Ierīces izstrādātāji Fit sēriju atšifrē kā «Fashion, Innovation and Thinness» jeb mode, inovācijas un plānums, un stingri pieturas pie šiem stūrakmeņiem. Modi šajā gadījumā pārstāv aktuālajām tendencēm atbilstošais kvadrāta formas dizains. Ja paraugāmies veikalu plauktos, tad var ieraudzīt aizvien vairāk pulksteņu, kas aprīkoti nevis ar apaļu ekrānu, bet gan kvadrātam pietuvinātu formu. Arī Fit no klasiskas aproces ar 3 centimetrus šauru ekrānu, kāds bija tās pirmajā paaudzē, izpletusies līdz 3,6 centimetriem, turklāt garumā sarukusi no 4,6 cm līdz 4,3 cm. Gluži kvadrāts tas nav, taču vizuāli 3,6x4,3 centimetri vairs galīgi neizskatās pēc izstiepta taisnstūra, kā tas bija pirmajās divās paaudzēs. Par pāris kvadrātcentimetriem plašākais laukums deva iespēju izvērsties arī lietotāja saskarnes veidotājiem un padarīt Watch Fit 3 vizuāli līdzīgāku pulkstenim. Dizaineri iespēju izmantoja, turklāt līdzību paspilgtināja, galvenās sānu pogas vietā iemontējot viedajiem pulksteņiem raksturīgo rotējošo «kroni».