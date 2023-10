Lietoto automašīnu vidējā darījuma summa šogad pieaugusi līdz 14 000 eiro

AS "Longo Group" darbojas visās trīs Baltijas valstīs, veicot tirdzniecību Rīgā, Daugavpilī, Viļņā, Panevēžā, Klaipēdā, Tallinā, Narvā, kā arī Polijas pilsētā Belostokā. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Edgars Cērps norāda, ka lietoto auto tirgus ir ļoti aktīvs, par ko liecina gan novērotās tendences, gan arī šajā gadā noslēgto darījumu skaits. AS "Longo Group" piecu gadu laikā kopš savas darbības sākšanas pārdevusi automašīnas par kopējo summu 150 miljoni eiro, izvirzoties līderos Baltijas valstīs.

Kā norāda AS "Longo Group" valdes priekšsēdētājs, uzņēmums rūpīgi pēta Baltijas valstu iedzīvotāju paradumus, lai varētu prognozēt pieprasījumu. "Lietoto auto tirgus ir ļoti atkarīgs no iedzīvotāju labklājības un kopējās situācijas ekonomikā, jo automašīnas iegāde nav spontāns lēmums, bet gan rūpīgi apsvērta darbība. Tieši tāpēc svarīgi veidot plašu piedāvājumu dažādām gaumēm," saka Cērps, piebilstot, ka jau gada sākumā veiktajā pētījumā tika noskaidrots, ka 23% iedzīvotāju šogad plāno iegādāties jaunu auto, visbiežāk izvēloties spēkratu vecumā no astoņiem līdz desmit gadiem.