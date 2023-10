Iestājoties siltākam laikam, apkure Rīgā varētu atslēgties

Kā informēja RNP pārstāve Una Grenevica, laikapstākļu prognozes liecina, ka tuvāko dienu laikā āra gaisa temperatūra sasniegšot plus 15 grādu atzīmi, līdz ar to siltuma padeve uz laiku varot tikt pārtraukta. Dzīvojamās mājas esot aprīkotas ar automātiskiem siltummezgliem, kuri pārtrauc siltuma padevi brīdī, kad āra gaisa temperatūra sasniedz plus 12 grādu atzīmi.