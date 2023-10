13. oktobris - diena bez krūštura!

Patiesībā šī pasaules akcija ir par godu cīņai ar krūts vēzi, tāpēc visas, kas vēlas sniegt savu morālo atbalstu dāmām, kuras cīnās ar to, ir aicinātas noņemt krūšturi!

Sievietes krūšturus nēsā dažādu iemeslu dēļ: lai uzlabotu krūšu formu, palielinātu vai samazinātu krūšu lielumu u.c. Lielākā daļa krūšturu ir veidoti, lai tie atbalstītu krūtis un paceltu tās. Sākumā krūšturu dizaineri un ražotāji tos veidoja ļoti vienkāršus, taču ar laiku uzlaboja to dizainu. Ražotāju standarti un izmēri atšķiras, tā padarot grūtāku uzdevumu sievietēm atrast piemērotāko krūšturi. 80% sieviešu valkā sev nepiemērota lieluma krūšturus.

Lai gan mūsdienās reti kura sieviete var iedomāties, ka ikdienā krūšturis netiktu nēsāts, tomēr tam ir daudz plusu. Pirmkārt, nēsājot krūšturi, tiek apgrūtināta limfas cirkulācija krūtīs. Ciešie krūšturi, kuros sievietes iespīlējas lielākoties tādēļ, ka modē ir tikai lielas un stāvas krūtis, kavē asins un limfas cirkulāciju. Ja reiz krūšturis būtiski apgrūtina limfas cirkulāciju krūtīs un līdz ar to – toksīnu drenāžu, kas ir šā šķidruma sūtība, tad tev vajadzētu pierast atāķēt un noņemt krūšturi, tiklīdz apstākļi to atļauj, un noteikti — gulēšanas laikā. Tāpat zinātnieki uzskata, ka krūštura nēsāšana palielina risku saslimt ar krūts vēzi, jo to dēļ tiek kavēta asins un limfas cirkulācija. Tādēļ vismaz šodien ļauj vaļu savām krūtīm un neiespīlē tās krūšturī!