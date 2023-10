Nespēj sasniegt vaginālo baudu? Lūk, dažas zelta tehnikas!

"Klitorālais orgasms ir tikai neliela pasaules daļa no prieka valstības, ko katra sieviete spēj saņemt no mīlēšanās. Es gribu, lai jūs, sievietes, izjustu jaunas sajūtas! Pastāstīšu, kā to izdarīt," savā sociālajā vietnē runā seksa eksperts.