Ķekavas novada iedzīvotāji nolietotās auto riepas varēs nodot bez maksas

Akcijas laikā viena persona, kurai ir derīga autovadītāja apliecība, šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā var nodot četras vieglā automobiļa riepas. Laukums atvērts otrdienās un ceturtdienās no plkst.9 līdz 13, trešdienās - no plkst.15 līdz 19, piektdienās - no plkst.13 līdz 17, bet sestdienās - no plkst.11 līdz 15.