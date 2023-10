NOSKATIES ⟩ Palestīniešu pārstāves vizīte Latvijā radījusi daudz jautājumu par turpmāko politisko dialogu

Neilgi pirms "Hamas" organizētajiem uzbrukumiem Izraēlai no Gazas joslas teritorijas Latviju vizītē apmeklēja Palestīnas pašpārvaldes pārstāve – ārlietu ministra vietniece Amala Džādū. Viņa tikās ar Ārlietu ministrijas un Saeimas pārstāvjiem, un arī ar veselības ministru Hosamu Abu Meri. Tagad Abu Meri ir saņēmis pieprasījumu no opozīcijas skaidrot savu tikšanos un atklāt tikšanās laikā runāto. Ar Rietumkrastā bāzēto Palestīnas pašpārvaldi Latvijai politiskais dialogs notiek jau kopš 2010. gada, bet šobrīd par tā nākotni mūsu valstij ir radušies jautājumi, jo no palestīniešiem nav sagaidīts skaidrs terora aktu nosodījums, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums "De Facto".