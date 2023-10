Stila eksperte iesaka: mūsdienu etiķete un inovācijas modē

Kas attiecas uz pārdomātas ģērbšanās etiķeti, šodien viens no klupšanas akmeņiem ir neizpratne par to, kāds koptēls būtu piemērots konkrētai situācijai vai pasākumam, kuru apmeklējam. Piemēram, uz oficiālām vasaras darba pusdienām cilvēki mēdz ierasties tā, it kā dotos uz pludmali. Tāpat ģērbšanās etiķete cieši saistīta ar cieņas un attieksmes jautājumu – kaut gan mūsdienās tiek piedāvāts tik plašs un daudzveidīgs apģērbu un aksesuāru klāsts katrai gaumei, dažkārt uzreiz skaidri redzams, ka cilvēks nav centies un savam ārējam izskatam pievērsis lielu vērību, piemēram, kādu saviesīgā pasākumā ierodoties vienkāršā ikdienas apģērbā. Tas liecina par zināmu necieņu pret pasākuma rīkotāju, kurš rūpējies par to, lai šis pasākums izdotos.