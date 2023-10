Eksperts: Eiropā varētu būt gaidāmi jauni antisemītisma viļņi

"Ņemot vērā to, ka sauszemes iebrukumā upuru skaits būs lielāks, varētu būt gaidāmi arī lielāki protesti. Lielākais risks ir antisemītisma viļņi - uzbrukumi sinagogām, kapu un svētvietu apgānīšana. Tāpat, iedvesmojoties no teroristiem, atbilde varētu būt arī ar vardarbību," sacīja Andžāns.

Komentējot kopējo diskursu, eksperts sacīja, ka Eiropas valstu nosliekšanās par labu Izraēlai "nav tīri reliģisks jautājums, bet politiski stratēģisks jautājums". Par to liecina divi aspekti - pirmkārt, daudzi jūtas parādā par ebreju tautas ciešanām holokaustā, un, otrkārt, Izraēlu atbalsta ASV. Ņemot vērā to, ka, piemēram, arī Baltijas valstis nepieciešamības gadījumā paļaujas uz ASV atbalstu, "nebūtu pareizi iebilst ASV". Tāpat jāņem vērā vēsturiskā saikne - 20.gadsimtā daudzi cilvēki no Padomju Savienības ieceļoja uz dzīvi Izraēlā, turpretī arābu un persiešu tautas eiropiešiem ir svešākas, situāciju skaidroja Andžāns.