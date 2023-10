LTAB: Pamats uzskatīt, ka pa Latvijas ceļiem pārvietojas autovadītāji – "recidīvisti"

Vēsturiski lielākā atlīdzību summa par reibumā esoša Latvijas autovadītāja izraisītu CSNg bez derīgas OCTA ir 505 377 eiro. Negadījums notika 2006. gadā Īrijā - zaudējumi tika nodarīti 4 transportlīdzekļiem, to vadītājiem un pasažieriem, no kuriem viens gāja bojā. "Parasti autovadītāju - "recidīvistu" radītie zaudējumi ir mērāmi daudzu desmitu tūkstošu apmērā, un par visiem šiem gadījumiem no Garantijas fonda izmaksātās atlīdzību summas vēlāk īpašniekam jāsedz pašam regresa kārtībā," informē Daukste.