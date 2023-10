Rafaļsons noliek Rīgas domes deputāta mandātu; turpmāk darbosies radošajā nozarē

Šodien Rīgas domes kārtējā sēdē tika nolasīts paziņojums no Rīgas pašvaldības vēlēšanu komitejas, ka Reizenbergs stājas Rafaļsona vietā. Līdz ar to no šodienas viņš sāka pildīt deputāta amata pienākumus.