Uzdodoties par policijas priekšnieku, sievietei izkrāpj 57 000 eiro

Tā piemēram, šomēnes Valsts policijas Rīgas Austrumu pārvaldē saņemts iesniegums no pensijas vecuma sievietes, kurai tādējādi izkrāpti 57 000 eiro. Iesniegumā cietusī norāda, ka sākumā saņēmusi zvanu no sievietes, kura apgalvojusi, ka esot bankas Drošības daļas darbiniece. Zvanītāja stāstīja, ka kāds no sievietes konta centies noņemt naudu un, ka drīzumā viņai piezvanīs Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.