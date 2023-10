Tiesu darbinieku atalgojums nākamgad palielināsies par 4% līdz 15%

Tieslietu padome atbalstīja Tieslietu ministrijas iesniegto pilsētu tiesu un apgabaltiesu budžeta pieprasījumu un Augstākās tiesas (AT) iesniegto budžeta pieprasījumu 2024.gadam.

AT prioritārie budžeta pasākumi nākamajam gadam būšot konkurētspējīga AT darbinieku atalgojuma sistēmas uzturēšana un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanas pasākumu nodrošināšana. Savukārt ministrijai galvenās prioritātes būšot konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana tiesās, tiesu darbības nodrošināšana un infrastruktūras uzturēšanas izdevumu segšana, tiesas sēžu zāļu stacionāro datoru nomaiņa, apsūdzētā tiesību uz būtisku dokumentu rakstveida tulkojumu nodrošināšana kriminālprocesā, kā arī publisko personu nomas maksas sadārdzinājumam.

Padome apstiprināja amatos komisijā AT Civillietu departamenta senatori un Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieci Dzintru Baltu, AT Krimināllietu departamenta senatori Sandru Kaiju, AT Administratīvo lietu departamenta senatori Ievu Višķeri un Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Adriju Buliņu. Visas tiesneses komisijā apstiprinātas atkārtoti.