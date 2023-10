Kā iesaistīt jauniešus un profesionāļus skolotāju pulkā?

Paralēli projektam “Mācītspēks” LU iekšienē rit diskusijas par pedagoģijas studiju kursa iekļaušanu visās studiju programmās, neatkarīgi no zinātņu nozares. Jau pašlaik studenti pedagoģiju var izvēlēties kā C daļas kursu – proti, brīvās izvēles, tomēr LU Studentu padome rosina paplašināt pedagoģijas apgūšanu un iekļaut šo kursu kā obligātu visās studiju programmās. “Mūsu studenti saprot, kas ir svarīgi!” saka L. Daniela. “Vai ar to būs pietiekami? Mēs to nezinām, bet tas ir solis pareizajā virzienā – iespēja jebkuram iepazīt un saprast pedagoģiju. Tā mēs rosinām studentus domāt plašāk par savu nākotnes profesiju,” piebilst dekāne.