Noskaties ⟩ Aiz priekškara: Krievija demonizē Izraēlu un tiekas ar "Hamās"

Interesanti, ka par palestīniešu teroristiskā grupējuma "Hamās" pārstāvju vizīti Krievijā tika ziņots, ka tāda ir notikusi un tās laikā tika pārrunāta Krievijas pilsoņu, kas nonākuši "Hamās" gūstā, atbrīvošana, taču netika parādīts neviens sižets no "Hamās" pārstāvju tikšanās ar Krievijas amatpersonām. Ziņu raidījumos par "Hamās" ierašanos Krievijā ziņots netika, to pieminēja (bez vizuāliem materiāliem) tikai raidījumos "60 minūtes" un "Vakars ar Vladimiru Solovjovu", liekot uzsvaru uz to, ka tas viss ir absolūti leģitīmi, jo Krievija atbildīgi cenšas panākt savu pilsoņu atbrīvošanu.