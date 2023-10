Pilnā apmērā kompensēs zāles pret dzemdes leiomiomu, atopisko dermatītu un migrēnu

Pēc ārstu aplēsēm, tikai 4,5% migrēnas pacientu Latvijā lieto nepieciešamos līdzekļus, tāpat bieži nenotiek migrēnas profilaktiska ārstēšana un novēršana. Viens no pamata cēloņiem ir speciālo medikamentu nepieejamība to izmaksu dēļ. Taču bez tiešajiem funkcionālajiem ierobežojumiem un finansiālajām izmaksām migrēnas slogu padziļina arī bieži sastopamie pavadošie traucējumi - trauksme, depresija, bailes no lēkmju atkārtošanās un citi. Pavadošo traucējumu ārstēšana sirgstošajiem iedzīvotājiem rada papildus finansiālo slogu. Migrēnas efektīva ārstēšana ir viens no saslimšanu mazināšanas veidiem, jo hroniskas migrēnas pacienti daudz biežāk cieš no depresijas, skaidro VM.