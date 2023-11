FAKTOMĀTS ⟩ Vai karavīru trūkuma dēļ Ukraina sākusi iesaukt dienestā visas 18–60 gadus vecās sievietes?

Amerikas Savienoto Valstu amatpersonas augustā lēsa, ka kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā pērnā gada 24. februārī ir nogalināti vismaz 70 000 Ukrainas karavīru, bet 100 000 – 120 000 ir ievainoti. Dienas laikraksts "The New York Times" augustā apgalvoja, ka ukraiņu dzīvā spēka zaudējumi daļēji ir saistīti ar ierobežotām medicīniskajām iespējām un darbinieku trūkumu frontes līnijās. Mediķi bieži vien nevar nokļūt līdz cietušajiem kaujas laukā, savukārt slimnīcas nevar tikt galā ar ievainoto skaitu. Vairākās sociālo mediju platformās izplatījusies informācija, ka karavīru trūkuma dēļ Ukraina likusi visām sievietēm vecumā no 18 līdz 60 gadiem reģistrēties militārajā dienestā. Vai tā ir patiesība, pētīja TVNET faktu pārbaudes projekts "Faktomāts".