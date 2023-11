Latvijā lauksaimniecībā vēl ir milzīgs neizmantots potenciāls

ne mazāk kā trešā daļa platības, neatkarīgi no tā par kādu zemes izmantošanas veidu mēs runājam – lauksaimniecību, mežsaimniecību vai ūdeņiem – būtu jāapsaimnieko veidā, kas respektē dabas vērtības.

Un no šīs trešdaļas savukārt trešā daļa (vai desmitā daļa no kopuma) būtu jāapsaimnieko ar tiešu dabas aizsardzības mērķi. Šie skaitļi ir atrodami gan ES Zaļā kursa uzstādījumus, gan arī Apvienoto nāciju organizācijas mērķos attiecībā uz dabas daudzveidību,» uzsver A.Briedis.

Jāizmanto potenciāls

M.Cimermanis prognozē, ka paies vēl 10 gadi līdz lauksaimniecības zeme Latvijā būs nonākusi to īpašnieku rokās, kuri ar to aktīvi strādās. Tas sakritīs ar paaudžu maiņu lauksaimniecībā, modernāku tehnoloģiju izmantošanu un intensīvāku saimniekošanu. Tad arī varētu sagaidīt lielāku pienesumu tautsaimniecībā no pārtikas produktu audzēšanas.