GKR nākamajās pašvaldību vēlēšanās startēšot kopā ar ZZS

Burovs atzina, ka pašlaik Rīga ir atpalikusi ne tikai no Lietuvas un Igaunijas galvaspilsētām, bet arī no citām Latvijas pašvaldībām. Esot Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētāja amatā, viņš apmeklējis Jelgavu un Valmieru, kurās notiek ievērojama izaugsme. Jelgavā tiekot būvēti ražošanas uzņēmumi, savukārt Valmierā viņš atzinīgi novērtēja Valmieras muzeja jauno ekspozīciju "de Woldemer", kā arī to, ka pēc administratīvi teritoriālās reformas attīstās ne tikai pilsēta, bet viss novads. Pašvaldībai ir sakārtota izglītības sistēma, tādēļ nav vajadzības masveidīgi slēgt skolas.