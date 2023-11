Cieņa, pacietība un novērtējums jeb trīs stūrakmeņi komunikācijā ar pusaudzi

Par to, ka skolotājiem un viņu attieksmei ir nenovērtējama ietekme tālāk uz bērnu likteņiem, vēlreiz pārliecinājos arī dabaszinātņu skolotāju dienā, ko, sapulcinot vairāk nekā 60 dabaszinātņu skolotājus no visas Latvijas, rīkoja AS “Olainfarm”. Katram no mums ir atmiņas un īpašs stāsts par savu “dzīves skolotāju”. Viens novērtē skolotāja spēju pamanīt talantu, otrs viņa dotos ceļavārdus, bet cits – aizrautību un prasmi.