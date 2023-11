Stājas spēkā Konkurences padomes lēmums par profesionālo apskaņošanas un skatuves aprīkojuma izplatītāju karteli

KP lietas izmeklēšanu sāka 2015.gada maijā, kad viens no kartelī iesaistītajiem uzņēmumiem iecietības programmas ietvaros pēc savas iniciatīvas ziņoja KP par iespējamo pārkāpumu. Uzņēmums atklāja KP informāciju par karteli, kura ietvaros notiek informācijas apmaiņa par dalību publiskajos iepirkumos. Lietas izpētes laikā KP konstatēja, ka pārkāpums īstenots laikā no 2009.gada līdz 2014.gadam.

Jautāts, kādi ir iepirkumi, kuros šis kartelis piedalījies, toreizējais KP izpildinstitūcijas vadītājs Māris Spička sacīja, ka tie ir visdažādākie. "Tie ir sākot no aprīkojuma iegādes iepirkumiem Latvijas Nacionālajai operai un baletam, Nacionālajam teātrim, beidzot ar iepirkumiem lauku kultūras namiem. Var teikt, ka jebkura pašvaldība, kas laikā no 2009.gada līdz 2014.gadam iepirkusi aprīkojumu savām kultūras iestādēm, ir cietusi no šī karteļa," skaidroja Spička.