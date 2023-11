Saindēšanās gadījumu dēļ Horvātijā iedzīvotājiem iesaka dzert tikai krāna ūdeni

Ziņojumi par iespējamo saindēšanos parādījās pēc tam, kad nedēļas nogalē Rijekā kāds vīrietis tika hospitalizēts pēc gāzēta dzēriena iedzeršanas no pudele kafejnīcā. Otrdien kāds universitātes students sajutās slikti pēc "Coca-Cola" dzeršanas. Abi incidenti bija saistīti ar uzņēmuma "Coca-Cola" dzērieniem. Vīrietis Rijekā esot lietojis dzērienu "Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate" no stikla pudeles, savukārt students Zagrebā esot dzēris "Coca-Cola" no plastmasas pudeles, ko viņš paņēmis no automāta savā fakultātē.