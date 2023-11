Riga TechGirls izglītības programma "Iepazīsti tehnoloģijas" šogad sasniegusi vairāk nekā 40 valstis

Kā lektori programmā piedalījās 45 jomas profesionāļi, kuri stāstīja par dažādiem IT virzieniem, dalījās savā pieredzē un iedrošināja dalībniekus aizraujošām pārmaiņām. Programmas klausītāji arī izvēlējušies TOP 3 visaugstāk novērtētās nodarbības. Atzinīgi novērtēta nodarbība par mākslīgo intelektu, kurā mākslīgā intelekta speciālists Antons Mislēvičs no uzņēmuma C.T.Co stāstīja, kā MI labāk izmantot ikdienā, profesionālajā dzīvē un spert pirmos soļus tā apguvē. Kiberdrošībai veltītajā nodarbībā fizisko personu datu aizsardzības speciāliste Jūlija Valpētere un IT drošības testētāja no uzņēmuma Tet Tīna Emīlija Gavare stāstīja par dažādiem kiberdrošības virzieniem, jēdzieniem un pirmajiem profesionālajiem soļiem šajā jomā. Savukārt dizaina domāšanai veltītajā nodarbībā pieredzējusi jomas profesionāle Līga Lētiņa no uzņēmuma Printify atklāja, kā dizaina domāšana var noderēt jebkurā citā jomā.