Latvijas Televīzija noraida pārmetumus par korupcijas riskiem tās publiskajos iepirkumos

"Gadiem ilgi LTV vadība nav izstrādājusi ne īstermiņa, ne ilgtermiņa tehnoloģiskās attīstības plānu. Tehnikas iepirkumi tādēļ ir haotiski, nesaimnieciski un, it īpaši pēdējā gada laikā, iepirkumu sagatavošanas kvalitāte ir nožēlojamā līmenī. Rezultātā, Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) ir izbrāķējis un apturējis nozīmīgus LTV sagatavotos tehnoloģiju iepirkumus 2022.-2023.gados. LTV valdes locekles finanšu jautājumos Elīzas Bērziņas atlūgums apstiprina informāciju par samilzušajām problēmām LTV vadībā," raksta Baumanis.

Viņaprāt, viens no iemesliem, kādēļ no amata atkāpās Bērziņa, bija Priedes mēģinājums 15 dienu laikā noskaidrot uzvarētāju, 10,9 miljonu eiro vērtā iepirkumā un nekavējoties pārskaitīt uzvarētājam avansā 4,7 miljonus eiro jeb aptuveni 50% no līguma summas.