Kāpēc "saņemies" var iedzīt ellē. Pēcdzemdību depresijas daudzās sejas

Pēc pēcdzemdību tēmas aktualizēšanās sociālajos tīklos parādījās karstas diskusijas par to, vai tā ir nopietns un bīstams emocionāls stāvoklis vai māmiņas kaprīze, kurai der "zāles" - "taču saņemies!". Bija sievietes, kuras pusčukstus runāja par "melno mākoni" un "elli zemes virsū", kamēr citas māmiņas savā pieredzē dalījās ar frāzēm "jā, man bija depresija, bet es no tās tiku ārā". Kā uzsver Dr. psych. kognitīvi biheiviorālā terapeite, psiholoģe Diāna Zande, mēs bieži jaucam depresiju ar pēcdzemdību nomāktību: "Tās sievietes, kuras patiešām cieš no pēcdzemdību depresijas – viņām pat nav spēka, lai rakstītu sociālajos tīklos, turklāt viņas par to kaunas, nevis lepojas." Tāpēc būtiski ir saprast šos atšķirīgos emocionālos stāvokļus, ar kuriem var saskarties jebkura māmiņa pēc bērniņa piedzimšanas.