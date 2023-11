Stoltenbergs aicina turpināt ieroču piegādes Ukrainai; Šolcs sola 2% aizsardzībai jau nākamgad

Savukārt Vācijas kanclers Olafu Šolcs kopā ar NATO ģenerālsekretāru Jensu Stoltenbergu paudis apņēmību no nākamā gada sasniegt NATO mērķi, kas paredz, ka Vācijas izdevumi aizsardzībai būs divi procenti no iekšzemes kopprodukta. Šolcs atzina, ka Bundesvēram jābūt “adekvāti finansētam”. “NATO mēs esam vienojušies, ka turpmāk mūsu centienu pamatā jābūt diviem procentiem no iekšzemes kopprodukta. Kā jau paziņots, Vācija no nākamā gada ievēros šo mērķi,” sacīja kanclers.