Eksperts: vakcinācija ir solidaritātes akts

Tāpat nevēlēšanos vakcinēties izraisa arī tiešsaistē izplatītā informācija par vakcīnām un to drošumu, kā arī pārliecības trūkums par to, cik labas vai sliktas veselībai vakcīnas ir, vērsa uzmanību Kramazs. Arī no veselības aprūpes iestādēm reizēm rodas spiediens par vakcinācijas nepieciešamību, uzsverot, cik tās ir efektīvas.