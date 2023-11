13 neparasti fakti par Bali: ko sapņu sala slēpj no svešiniekiem?

Bali ir neaptverami daudz piedāvājumu garīgās paplašināšanās meklētājiem – gan jogas prakses, gan dziedināšanās, gan ilglaicīgāki retrīti. Un tieši pēc tā šeit ierodas arī ceļotāji no visas pasaules – lai attīrītos, dziedinātos, pavadītu laiku meditācijās un jogas praksēs.

Iespējams, ir nācies redzēt Pura Lempuyang tempļa fotoattēlus – tas ir viens no vecākajiem tempļiem Bali, ko dēvē arī par Debesu vārtiem. Popularitāti tas guvis galvenokārt pateicoties iespaidīgajām ūdens atspulgu fotogrāfijām, ko tūristi ievieto savos sociālajos tīklos... bet neļaujiet sevi apmānīt!

Svētā pavasara templis Bali, kas tiek saukts par Tirta Empul, atrodas netālu no Tampaksiringas pilsētas. Leģendām apvītais tempļa avots atrodas centrālajā pagalmā. Tas ir pazīstams arī kā Jaba Tenga, un sastāv no diviem baseiniem ar 30 kaskādēm. Tempļa ūdens tiek uzskatīts par svētu, tāpēc daudzi cilvēki ierodas tur, lai attīrītos no grēkiem.