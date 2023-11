Nākotnē valsts aizsardzības dienesta iesaukumos varētu iekļaut arī sievietes

Ministrs norādīja, ka profesionālajā dienestā Latvijā ir viens no augstākajiem sieviešu īpatsvariem NATO - aptuveni 20%. Tas esot ļoti labs rādītājs, un ministrs esot tikai par, lai tas pieaugtu.

Sprūds gan norādīja, ka vienlaikus ir jārēķinās ar to, ka "konkrētajā brīdī politiskais vairākums ir par to, ka šajā jautājumā uz priekšu ir jāiet pakāpeniski". "Bet mēs jau redzam, ka arī Ziemeļvalstīs sāk apsvērt, ka obligātais militārais dienests attiecas uz visiem. Tādēļ par to ir jāsāk domāt, un es neizslēdzu, ka arī mēs pie tā varam nonākt," uzsvēra ministrs.